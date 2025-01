Ilfoglio.it - In America gli elettori scelgono “il meno lontano”. E’ da qui che poi si governa

Leggi su Ilfoglio.it

Per nostalgia, per convenienza o per convinzioni, le classi dirigenti italiane tendono a essere “proporzionaliste”. Glisi sono abituati al maggioritario, che pure abbiamo avuto in una for. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti