Importazioni, Coldiretti: "Sbagliato l'accordo con il Sud America. In arrivo prodotti senza qualità"

Più dei dazi minacciati da Trump - si legge in una nota diArezzo - a preoccupare in questo momento gli agricoltori aretini è la scellerata direzione presa dall’Europa di spalancare le porte dei mercati comunitari ai Paesi terzi, come quelli del Mercosur azzerando i dazi sui