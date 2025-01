Impedire a Whatsapp di salvare foto e video sul telefono

Leggi su .com

è l'app più utilizzata per scambiarsi immagini,e, per impostazione predefinita, salva tutti i contenuti multimediali mostrati o scaricati nella memoria del, intasandola nel giro di pochi mesi (specie sui telefoni con meno di 256 GB di memoria interna).Evitare il download automatico dei file ricevuti tramitevi permette quindi di evitare la saturazione della memoria interna, scaricando solo le, le immagini e iche ci interessano veramente, evitando così le immagini che passano nei gruppi più numerosi.Nella guida che segue vi mostreremo comeil salvataggio automatico didisui telefoni Android e su iPhone, modificando una semplice impostazione presente nelle impostazioni dell'app. Vi anticipiamo che l'opzione può essere modificata sia per qualsiasi chat presente insia disattivata selettivamente (solo per determinati gruppi o chat).