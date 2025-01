Iltempo.it - #iltempodioshø

Record di tessere in Campania: lo strano boom di iscritti al Sud per Carlo Calenda. Ma c'è chi vuole scalzarlo dalla guida di Azione e per la prima volta la leadership del partito è in discussione. La pretendente è Giulia Pastorella, che attacca: “Al partito serve più pluralismo”.