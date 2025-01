2anews.it - Il weekend a Città della Scienza con l’evento “La Scienza nell’Aria”

Leggi su 2anews.it

Ancora untra esperimenti e attività coinvolgenti incentrate sul tema “La”. Un nuovoin cui scoprire come l’aria e i gas possano trasformarsi in strumenti straordinari per esperimenti e attività coinvolgenti. Il 25 e 26 gennaio 2025,invita a partecipare .