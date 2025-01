Trevisotoday.it - Il Treviso anticipa domani sul campo della bestia nera Bassano

Leggi su Trevisotoday.it

Si terràcon fischio d’inizio alle 15.00, la sfida valida fravalida per la 23^ giornata del campionato di Serie D-girone C. Allo Stadio “Rino Mercante” gli uomini di mister Fabrizio Cacciatore, primi in classifica con 4 punti di vantaggio sulle Dolomiti Bellunesi.