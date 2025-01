Riminitoday.it - Il "pirata" Giulio Lolli: "Anche io, in carcere in Libia, fui torturato da Almasri Osama Najeen"

Leggi su Riminitoday.it

, imprenditore finito a processo e condannato per le vicende della Rimini Yacht, fuggito ined estradato in Italia nel 2019, attualmente ina Bologna, si dice "indignato" per la scarcerazione di: in una lunga nota, diffusa attraverso il suo avvocato.