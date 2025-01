Fanpage.it - Il Parlamento Ue mette sullo stesso piano nazismo e comunismo: cosa dice la risoluzione

Leggi su Fanpage.it

Ha fatto discutere laapprovata ieri daleuropeo contro la "falsificazione della storia da parte della Russia". In un passaggio, il testo chiede di "vietare l'uso dei simboli nazisti e comunisti sovietici". Il Pd non ha votato, mentre altri - come Avs, M5s e Lega - si sono opposti.