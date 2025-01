Padovaoggi.it - Il Padova celebra la sua storia: la maglia del 115° anniversario, in campo con la Pro Vercelli [CON FOTO]

Leggi su Padovaoggi.it

Domenica sarà una giornata da ricordare per i tifosi del Calcio. Nella sfida contro la Pro, valida per la 24ª giornata di campionato, i biancoscudati scenderanno incon unativa, l’“Anniversary Kit,” ideato da Macron per onorare il 115°del club.