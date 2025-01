Fanpage.it - Il caso della psicosetta di Novara finisce in Parlamento, M5S presenta un’interrogazione: “C’è un vuoto normativo”

Stefania Ascari, deputata del movimento cinque stelle, hato un'interrogazione innella quale sottolinea come la sentenza sullaevidenzi la mancanza di leggi specifiche per la manipolazione psicologica in un gruppo. Cita Fanpage.it e dialoga con il ministroGiustizia Carlo Nordio. Per la Procura di: "La prescrizione è sempre una sconfitta".