Romatoday.it - Il caso della 14enne morta per choc anafilattico, l'Asl ritira il dolce sospetto

Leggi su Romatoday.it

Ilche potrebbe aver causato la morte di unainglese a Roma conteneva allergeni non dichiarati in etichetta e quelli, secondo quanto ricostruito in una prima fase investigativa, sarebbero stati fatali. Le analisi dell'Asl Roma 6, come riportato da 'La Repubblica' e come RomaToday ha.