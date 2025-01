Lanazione.it - Il brutto anatroccolo al Met. E le repliche di Capitolo Due

Teatro Metastasio: due spettacoli di prosa questo fine settimana. Al Fabbricone oggi alle 20.45, domani alle 19.30 e domenica alle 16.30 lediDue, produzione Met diretta da Massimiliano Civica da un testo del grande commediografo americano Neil Simon, tradotto e adattato dallo stesso Civica, interpretato da Maria Vittoria Argenti, Ilaria Martinelli, Aldo Ottobrino, Francesco Rotelli. Simon è l’autore di commedie che hanno fatto ridere milioni di spettatori, come La strana coppia e A piedi nudi nel parco, ed è lo scrittore di maggior successo nella storia di Broadway. InDue, scritto dopo la morte di sua moglie, per la prima volta "mette in commedia" una sua dolorosa esperienza personale. La storia è quella di George, uno scrittore di gialli "che potete trovare in qualsiasi supermercato" come scrive l’autore, che non riesce a superare il dolore per la perdita della moglie, e di Jennie, un’attrice teatrale che fa i conti con il fallimento del suo matrimonio con un giocatore di football "che non riusciva a tenere un pallone in mano".