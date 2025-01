Casertanews.it - "I luoghi del cuore" del Fai: nella Top 10 regionale presente anche il casertano

Leggi su Casertanews.it

C’è tempo fino al 10 aprile per partecipare al censimento de “Idel”, il programma nazionale promosso dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, e tutti,coloro che hanno già votato, sono invitati a continuare a farlo, per assicurare un futuro.