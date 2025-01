Fanpage.it - I dinosauri vivono fra noi, ma le origini sono ignote: studio suggerisce dove cercare i fossili antichi

Non conosciamo iancestrali, quelli da cui hanno avuto origine gli iconici lucertoloni del Mesozoico e gli attuali uccelli, ma secondo un nuovociluoghi sulla Terra in cui i paleontologi farebbero bene a scavare. Idi questi rettilissimi potrebbero nascondersi in alcuni dei luoghi più inaccessibili del pianeta.