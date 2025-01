Casertanews.it - I Bottari di Portico, la festa di San Paolo, musica e teatro: gli eventi casertani nel week end dal 24 al 26 gennaio

Leggi su Casertanews.it

didi Caserta, lapatronale in onore di Sanad Aversa e poi concerti, spettacoli teatrali, mostre e cultura. Tanti appuntamenti in questo fine settimana di. Non sapete cosa fare nelend? Ecco i nostri suggerimenti.Feste- Dal 24 al 26le.