I bambini in viaggio verso l’isola dei delfini con il laboratorio Jonian Kids della JDC

Tarantini Time QuotidianoPer ia Ketos questo sarà un sabato davvero speciale, per immergersi nel mare fantastico dell’immaginazione e fare un magicodei, un luogo ricco di tesori nascosti da scoprire insieme!Tornano i laboratori magici “” che comprendono attività studiate dal team di biologi e ricercatoriJDC per piccini, dai 5 anni in su.Il prossimo è in programma sabato 25 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, a Ketos, la sedeDolphin Conservation a Palazzo Amati, in Città vecchia a Taranto.Questoè ispirato a “Ciclaminia e i segreti deldei”, un libro di favole in cui la piccola fata Lulù e gli altri protagonisti, sventati i piani malefici del mago Caos, partono per unperso la favolosa isola deidove vivranno avventure meravigliose!La mattina si aprirà con una ricca colazione, per poi proseguire con la lettura di alcuni brani del libro, anche con l’intervento delle autrici Angela Mazzia e Alessandra Tilli, appassionate promotricilegalità e responsabili del progetto che insegna aila magialegalità, i diritti e i doveri tra favola e realtà.