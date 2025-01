Fanpage.it - “Hanno aiutato Alessia Pifferi a fingere disturbi psichici”: indagate 7 persone, anche l’avvocata della 39enne

Leggi su Fanpage.it

Settesonodalla Procura di Milano per a vario titolo e in concorso di falso, falsa testimonianza e favoreggiamento. Tra loro,l'avvocata diPontenani, che avrebbe convinto la sua assistita a "simulare in carcere comportamenti e atteggiamenti" per sembrare "fuori di testa".