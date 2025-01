Davidemaggio.it - Grande Fratello 18, diretta venticinquesima puntata: ripescati Helena, Eva, Jessica e Iago

Anticipazionidi giovedì 23 gennaio 2025Insu Canale 5, Alfonso Signorini conduce ladel reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social.Nelladi stasera il verdetto del televoto: chi tra Eva, Federica,e Michael potrà rientrare a pieno titolo in gioco? Gli inquilini scopriranno che, a fronte del ripescaggio degli ex,ha riservato per alcuni di loro un “bonus”.Quale sarà la reazione didi fronte alle immagini dell’avvicinamento tra Zeudi e Javier? Infine, prima di dare spazio alla tornata di nuove nomination, una dolce sorpresa per Javier: la sua amica Gessica Notaro entrerà in Casa per sostenerlo e spronarlo.