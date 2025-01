Lapresse.it - Governo, il fratello di Elon Musk con Andrea Stroppa a Palazzo Chigi

Ilminore di, Kimbal, assieme al referente in Italia del tycoon sudafricano,, sono entrati a. I due davanti alla sede delerano assieme alla moglie diBocelli, Veronica Berti, che ai cronisti ha spiegato: “Lo abbiamo accompagnato in un giro per diversi ministeri per capire come funziona, abbiamo un progetto“.Ildi, che indossa un cappello al cowboy, e, secondo quanto si apprende, sono a colloquio acon il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Quest’ultimo era arrivato nella sede delpoco prima dell’ingresso dei due ospiti.Chi è ildiUomo d’affari e attivista, Kimbalsiede nel board di Tesla e sui social si definisce chef, ristoratore, filantropo e imprenditore del settore alimentare.