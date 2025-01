Lapresse.it - Giustizia, Tajani: “Magistrati servitori dello Stato, sbagliato disertare discorso governo”

“Un appello per iin occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario? Chi è uomodeve essere al di sopra delle parti. Ricordiamo che è il Parlamento che fa le leggi. Sacrosante le opinioni delle associazioni dei. Il Csm dice ciò che vuole e vanno ascoltati. Ma ricordiamo che sono dei“, ha detto il ministro degli Esteri Antonioa margine del convegno “Sconfiggere l’Hiv in Africa” alla Camera in vista delle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario. “Manifestazioni di questo tipo non vanno certamente nella direzione di rafforzare l’immagine. Si può dire tutto mao alzarsi quando parla ilè come se quando parla un magistrato se ne andassero i rappresentanti del. Questo mi pareperché ogni potere deve rispettare la Costituzione e ogni istituzione deve rispettare le altre istituzioni.