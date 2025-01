Unlimitednews.it - Giustizia, Nordio “Riforma rafforza ruolo e indipendenza del giudice”

ROMA (ITALPRESS) – Sulladella“ribadisco ancora una volta il postulato assoluto dell’del pm rispetto al potere esecutivo. Ildeluscirà difeso eto, senza indebolire l’accusa, attuando in pieno ilprincipio liberale secondo cui la giurisdizione si attua mediante il giusto processo, dove le parti sono in condizioni di parità davanti alterzo e imparziale”. Lo ha detto il ministro della, Carlo, intervenendo alla cerimonia diinaugurazione dell’anno giudiziario alla Corte di Cassazione.“Lasi presenta, per quanto riguarda l’e l’autonomia della magistratura, con una chiarezza cartesiana di rocciosa solidità. Ogni fantasia speculativa su variazioni futuribili è un’arbitraria interpretazione divinatoria”, ha aggiunto.