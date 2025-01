Lookdavip.tgcom24.it - Giulia De Lellis: “Come mai non sono ufficialmente fidanzata?”

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

Influencer navigata ed esperta,Decondivide molti aspetti della sua vita con i follower. Dai progetti imprenditoriali per la sua linea di beauty, Audrer, alle collaborazioni con i brand di moda e cosmesi, passando per la sfera privata, tra uscite con le amiche e lunghi weekend a casa della famiglia d’origine a Roma. C’è poi la love story con Tony Effe, che prosegue a gonfie vele dall’estate: lei spera arrivi presto la proposta di matrimonio. L’amore con Tony EffeNell’estate 2024Dopo la fine della lunga relazione con Carlo Gussalli Beretta, ora felicemente fidanzato con Melissa Satta,Deha ritrovato la felicità insieme a Tony Effe. I due erano stati avvistati insieme a fine giugno al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. All’evento l’influencer aveva fatto discutere con il suo look rivelatore, salvo poi coprirsi durante la serata con la giacca del rapper.