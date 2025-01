Gite scolastiche ANQUAP | No alla gestione negli USR le scuole possono meglio garantire le esigenze di studenti e famiglie

Leggi su Orizzontescuola.it

La misura per far fronteproblematica legata allee al codice degli appalti è contenuta nella Legge di Bilancio 2025, che prevede l'attivazione di 101 posti di organico aggiuntivo agli Uffici Scolastici Regionali per far fronte alle novità contenute nella normativa del 2023, che richiede l’applicazione delle regole degli appalti pubblici per spese superiori a 140.000 euro, una soglia spesso raggiunta dalle.L'articolo: “NoUSR, leledi” .