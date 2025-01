Fanpage.it - Giovane promessa del ciclismo investita e uccisa in strada, Sara muore a 19 anni: “Non può essere giusto”

Leggi su Fanpage.it

La 19ennePiffer è stata travolta eoggi da un’auto in transito mentre si trovava sulla sua bicicletta nel territorio del comune di Mezzocorona, in provincia di Trento. “Non ci sono parole. Non puògiusto. Quest’anno corriamo anche per te” scrivono dalla società ciclistica.