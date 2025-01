Quotidiano.net - Giorgia Meloni e Dubravka Šuica discutono il 'Patto per il Mediterraneo' a Palazzo Chigi

Leggi su Quotidiano.net

La presidente del Consiglio,, ha incontrato ala commissaria Ue per il, in occasione della prima visita in uno Stato membro dall'avvio del suo mandato. Lo riferisce una nota di, spiegando che "al centro del colloquio" c'è stato "il rafforzamento delle relazioni dell'Unione Europea con il suo Vicinato meridionale attraverso il 'per il' proposto dalla Commissione per dotare l'Unione Europea di un insieme coerente e strategico di partenariati con le Nazioni delsul modello delle intese già avviate con Tunisia e Egitto e puntando su sviluppo economico e sociale, energia, sicurezza e gestione del fenomeno migratorio". "In questo contesto - viene spiegato -, il Presidenteha sottolineato la centralità dei temi energetici e il valore aggiunto del Piano Mattei anche nel contesto del Global Gateway dell'Unione europea.