Fanpage.it - Giorgia e la chirurgia estetica: “Dico no alle punturine, si può vivere senza essere tutta tirata”

"Non avere più una faccia da 20enne in un'epoca in cui la faccia conta mi fa sentire un esempio per altre donne" ha detto la cantante, in gara a Sanremo 2025.