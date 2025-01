Vanityfair.it - Ginevra: «Canto le donne e i femminicidi. La musica italiana? Si nasconde, non rischia»

Leggi su Vanityfair.it

La cantautrice torinese torna con un disco impegnato, che racconta cosa significa essere una ragazza di trent'anni nel 2025. «Per scriverlo mi sono chiusa in una bolla, senza pensare ai numeri. Sogno un'industria in cui c'è spazio per tutto». L'intervista