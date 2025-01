Inter-news.it - Galliani: «Palacios dell’Inter? Discorsi! Per lo Scudetto una favorita»

L’amministratore delegato del Monza Adrianoannuncia una possibile trattativa per un giocatore. Tomastra gli interessi, poi una parola sullo. MERCATO – Adriano, amministratore delegato del Monza, non chiude assolutamente ad un colpo in difesa dall’Inter: «Al Monza è arrivato un ragazzo fortissimo, ma non vi dico il nome. Difensore centrale. Jovic? Non è un sogno, io sono per il mercato più breve. In un mese si fanno le operazioni nelle ultime 48 ore. Con una settimana si farebbe tutto in poco tempo., per? Ci sono statie chiacchiere, è la festa degli operatori di mercato. Vanno avanti e passano la vita, ma fra le chiacchiere e le trattative ne vanno in porto poche. Qualcosa succederà, nel mercato tutto è dinamico».