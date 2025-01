Oasport.it - Gadecki e Peers vincono il doppio misto agli Australian Open, sigillo al super tie-break

Leggi su Oasport.it

Glii Oliviae Johnhanno vinto il torneo di, primo Slam della stagione di tennis che si disputa sul cemento di Melbourne. I padroni di casa si sono imposti altie-nella finale disputata contro i connazionali Kimberly Birrell e John-Patrick Smith.Dopo aver perso il primo set, vedendosi strappare il servizio nel secondo game e poi non riuscendo a concretizzare quattro palle del contro-(una nel terzo gioco e tre consecutive nel settimo),sono riusciti a fare la differenza nel decimo game della seconda frazione dopo un avvincente testa a testa e poi hanno preso il largo sul 5-5 del parziale risolutore.Smith si fa un regalo anticipato di due giorni per il suo 36mo compleanno, mettendo le mani sul suo primo titolo Slam dopo aver perso la finale nelsempre in terra oceanica nel 2019.