Furlan (Pd): "Jobs Act superato. Due referendum inutili"

Senatrice Anna Maria, da ex segretaria della Cisl che siede sui banchi del Pd, cosa pensa dei 4sul lavoro approvati dalla Consulta? "Personalmente ritengo che i due quesiti sull’articolo 18 siano. Intanto sono già stati superati dalle sentenze. Oggi il tema vero si chiama formazione, anche individuale: per creare coesione tra percorsi formativi, professionalità, capacità e competenze, in modo che soprattutto giovani e donne – che restano gli anelli deboli – siano protagonisti e non costretti a subire le grandi trasformazioni delle imprese, come la digitalizzazione e la transizione energetica, che ci auguriamo proceda". E gli altri due questi sulle responsabilità delle imprese appaltanti e per limitare la liberalizzazione dei contratti a termine? "La catena infinita dei subappalti genera grandi infortuni e morti sul lavoro.