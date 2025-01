Puntomagazine.it - Fuorigrotta: rintracciato dalla Polizia di Stato il giorno dopo la rapina di un’auto.

Fermato 44enne perimpropria a Napoli: ricostruzione e intervento delladiNella mattinata di lunedì, ladiha eseguito un fermo di PG perimpropria, che ieri èconvalidato dall’Autorità Giudiziaria, nei confronti di un 44enne napoletano con precedenti di, anche specifici.In particolare, gli agenti del Commissariato Posillipo, domenica pomeriggio, erano intervenuti in via Nevio per la segnalazione di una. Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, avevano accertato che, poco prima, due ragazze avevano notato che un soggetto si era introdotto nell’autovettura in sosta di un loro familiare per poi darsi alla fuga; in quella circostanza, le due avevano rincorso l’uomo, nel tentativo di fermare la sua fuga, ma erano state investite parzialmente.