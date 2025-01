Genovatoday.it - Fugge dopo aver investito un pedone: denunciato un americano senza permesso di guida

Un uomo di 75 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un investimento avvenuto giovedì 16 gennaio, intorno alle 19:20, in Via Orsini. La pattuglia Sirio del Nucleo infortunistica stradale del reparto sicurezza stradale è intervenuta pocoper i rilievi.Secondo i primi accertamenti.