Lecceprima.it - Fuecu

Leggi su Lecceprima.it

Scrivo questa rubrica giovedì 23 gennaio e sono oltremodo impressionato nell’apprendere che, a dispetto della totale dissolvenza dai media italiani, il gigantesco incendio di Los Angeles non è ancora sopito. Per via dei venti che si sono alternati in queste settimane, i soccorsi hanno dovuto.