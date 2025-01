Formia, al Palazzo Comunale la prima assemblea del C.o.i.s.e.s

Leggi su Ilfaroonline.it

, 24 gennaio 2025- Si è tenuta nella sala “Boffa” del, in via Lavanga n.140, l’dei soci del neonato Consorzio Interdei Servizi Sociali Sud Pontino (C.O.IS.E.S.) che gestirà i servizi sociali e assistenziali dei 9 Comuni del Distretto Socio sanitario LT5.Allariunione hanno presenziato Gianluca Taddeo, Sindaco di, Angelo Felice Pompeo, Sindaco di Castelforte, Franco Taddeo, Sindaco di Santi Cosma e Damiano, Marco Vento, Sindaco di Spigno Saturnia, Gianna Conte, Vice Sindaco di Gaeta, Maria Claudia Sandolo, Vice Sindaco di Ponza, Geppino Assenso, delegato ai ai rapporti con le istituzioni per il Comune di Ventotene, Ilaria Pelle, assessore del Comune di Minturno, Antonietta Lonigro, Commissario Prefettizio del Comune di Itri e Carla Ciano, presidente del Consorzio.