Firenze, disagi sulla linea ferroviaria tra Compiobbi e Pontassieve per un furto di rame

, 24 gennaio 2025 – Mattinata difficile per i pendolari e i viaggiatori-Arezzo. La circolazione traè stata rallentata dalle ore 4.30 a causa di undiche ha danneggiato l’infrastruttura. Il problema ha causato ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso per i treni regionali diretti trae Arezzo. Secondo quanto riportato da ReteItaliana (RFI), l’intervento dei tecnici per il ripristino dellasi è concluso alle ore 8.10, quando la circolazione è tornata regolare. Gli effettimobilità2 treni Intercity hanno subito rallentamenti fino a 20 minuti 13 treni regionali hanno registrato ritardi fino a 35 minuti 2 treni regionali sono stati limitati nel loro percorso.