Ravennatoday.it - Finiti i lavori di asfaltatura in via Silvio Pellico: riprende il traffico dei veicoli

Leggi su Ravennatoday.it

Si riattiva nel pomeriggio di venerdì la circolazione in via, a Faenza, visto il termine deie il ripristino della sede stradale. A comunicarlo è una nota del Comune. Sarà quindi consentito il transito deinel tratto tra via Cimatti e via Torretta (rotatoria) e il.