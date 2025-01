Frosinonetoday.it - Ferentino, in piazza le arance della salute AIRC

Leggi su Frosinonetoday.it

Con le “” dell’(Associazione italiana per la ricerca sul cancro) sabato 25 gennaio migliaia di volontari accolgono i sostenitori nelle piazze in Italia, mentre studenti e insegnanti si mobilitano all’interno delle scuole, per diffondere la consapevolezza sull’importanza.