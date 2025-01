Inter-news.it - Felipe Melo dice addio al calcio. L’Inter lo celebra: «Buona fortuna comandante»

Leggi su Inter-news.it

ha annunciato il suo ritiro dalgiocato: l’ex brasiliano, che ha giocato aldal 2015 al 2017, ha ricevuto un messaggio di affetto da parte della società nerazzurra.L’ANNUNCIO –, ex centrocampista delha comunicato sui suoi account social che si ritirerà dalgiocato. Il brasiliano lo ha fatto con un messaggio commovente destinato ai suoi tifosi: «Oggi chiudo uno dei capitoli più importanti della mia vita, la mia carriera da giocatore. Sono stati anni incredibili, pieni di molte sfide e successi. Sono eternamente grato per il privilegio di fare ciò che amo. Ho sempre tratto la mia forza dalla fede, dall’amore e dalla misericordia di Dio. È stato con me nei momenti più difficili, mi ha sollevato e mi ha ricordato di essere grato nei momenti di vittoria Ringrazio tutti i club per i quali ho avuto l’onore di giocare, i tifosi che hanno alimentato il mio percorso, i miei compagni di squadra, tutti coloro che hanno lasciato il segno in questo viaggio, e la mia famiglia che ha sempre creduto in me».