Fanpage.it - Federica Nargi e il matrimonio con Alessandro Matri: “Non credo sia necessario, abbiamo una famiglia stupenda”

Ospiti di Hot Ones Italia,hanno parlato del loro amore. Insieme da più di 15 anni, genitori di due bambine, ad oggi non sono ancora convolati a nozze. A tal proposito, la showgirl ha spiegato: "Prima lo desideravo tantissimo, adesso non penso sia. La gelosia? Solo quella sana".