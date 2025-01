Calcionews24.com - FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 22a GIORNATA

Leggi su Calcionews24.com

Per ognidi Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al? TORINO – CAGLIARIvenerdì 24 gennaio, ore 20.45 4 pareggi consecutivi dopo la sconfitta in casa contro il Bologna, così il Torino continua la sua stagione decisamente magra di soddisfazioni. Il Cagliari .