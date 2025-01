.com - Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 22a giornata di Serie A

(Adnkronos) – Torna la Serie A e di conseguenza anche il Fantacalcio. Ecco i consigliati, 1 per reparto + 1 nome spendibile per il Mantra. Portiere – Maignan: Senza clean sheet nelle ultime 4 partite, in Champions la musica è diversa. Ma il momento del Parma può favorirlo in tal senso. Difensore – Martin: Primo giocatore in Serie A per passaggi chiave, eppure solo 1 assist all'8^. Il Monza concede sempre qualcosa: è la giornata giusta? Centrocampista – Saelemakers: La Roma non vince da 9 mesi in trasferta, può affidarsi a lui che l'ultima volta lontano dall'Olimpico (a Bologna, da ex) ha fatto gol. E sul lato di Kamara e Touré. Attaccante – Lookman: Sembrerà assurdo, ma l'ultima rete siglata in campionato in trasferta risale addirittura alla 13^, a Parma.