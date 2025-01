Ilrestodelcarlino.it - Falconara, secondo successo consecutivo

GAME T-TRADE 3 SIOS S. SEVERINO MARCHE 1 Parziali: 25-21, 25-14, 15-25, 25-22 Arbitri: Bruttini e Pianigiani. Seconda vittoria consecutiva pere sempre con lo stesso punteggio. Sembra iniziato con il piede giusto il nuovo anno per la formazione di coach Persico che non sbaglia un altro incontro importante con in palio punti salvezza dopo quello di Bellaria Igea Marina. La Volley Game se lo aggiudica in quattro set mettendo a tacere una Sios che si presenta al PalaBadiali affamata di punti visto il penultimo posto, matra attacco, servizio e difesa conquista l’intera posta. Il quarto set è quello più bello e intenso con la difesa di casa che nelle fasi finali del parziale fa la differenza. Tre punti importanti che fanno "respirare" i falconaresi in classifica.