Lapresse.it - Europa League, Lazio-Real Sociedad 3-1: biancocelesti agli ottavi

Leggi su Lapresse.it

Lasupera lae stacca il pass per glidicon un turno di anticipo. La formazione di Baroni conferma il primo posto in classifica imponendosi 3-1 sugli spagnoli all’Olimpico nell’incontro valido per la settima giornata della prima fase.avanti con Gila dopo 5 minuti. Gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Munoz. Laraddoppia con Zaccagni (32?) e due minuti dopo va a segno Castellanos. Nel finale della ripresa laaccorcia le distanze con Barrenetxea (83?).