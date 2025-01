Sbircialanotizia.it - Europa League, Az-Roma 1-0 e Lazio-Real Sociedad 3-1

Biancocelesti agli ottavi, sfuma qualificazione diretta agli ottavi per i giallorossi Pesante ko per laad Alkmaar contro l'Az. I giallorossi perdono 1-0 con un gol di Parrott al 35' della ripresa e dicono addio alle speranze di qualificazione diretta agli ottavi di finale di. Per i capitolini sarà decisiva la sfida .L'articolo, Az-1-0 e3-1 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.