It.newsner.com - Esperto di labiale rivela discorso tra Donald e Melania Trump

Leggi su It.newsner.com

Negli ultimi giorni, l’inaugurazione diè stata analizzata dettaglio per dettaglio. Ora, undisostiene di aver scoperto le parole chesi sono scambiati durante il ballo inaugurale – e la gente è sbalordita.Hanno ballato sulle note di ElvisLunedì sera,ha concluso l’Inauguration Day in grande stile, salendo sul palco con la First Ladyper il loro primo ballo da 47° Presidente al Commander in Chief Ball.Vestito elegantemente con un classico smoking e papillon,ha camminato mano nella mano con, che ha stupito in un elegante abito bianco e nero, creato dal suo stilista personale, Hervé Pierre. La coppia è scesa in pista e ha condiviso il primo ballo sulle note di “The Battle Hymn of the Republic”, reso popolare da Elvis Presley.