Enrico Ruggeri ospite della prima puntata di ‘Adnkronos Stars’

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Da Sanremo, dove tornerebbe volentieri come direttore artistico, al suo ultimo album, ‘La Caverna di Platone’, fino alla trap e all’amarezza per chi lo associa a ‘TeleMeloni’.a tutto tondodel vodcast, dove c’è spazio anche per una riflessione sulla sua Milano. L'articolodiproviene da Daily Show Magazine.