Ravennatoday.it - Energia, l'allarme di Confesercenti: "In un anno costi aumentati del 45%"

Leggi su Ravennatoday.it

Il 2025 è iniziato con un aumento deienergetici sia per le famiglie che per le imprese. A esprimere preoccupazione èRavenna Cesena che ricorda che per quanto la situazione non sia ancora paragonabile alla crisi energetica del 2022, che aveva messo in ginocchio tutte le.