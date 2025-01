Quotidiano.net - Elly Schlein critica Meloni per incoerenza su Santachè e caso Almasri

La segretaria del Pd,sottolinea "l'della premier" sulla vicenda del ministro del Turismo, Daniela, e sul. "La presidente del Consiglio non ha detto una parola, né ha ottenuto le dimissioni, su una ministra che è stata rinviata a giudizio per falso in bilancio. Ricordate quando la premier prometteva di dare la caccia ai trafficanti di esseri umani? Ne hanno arrestato uno in Italia, lo hanno liberato e rimandato in Libia. Questa è la coerenza della presidente del Consiglio di questo Governo".