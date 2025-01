Tpi.it - Ecco Matte, il docufilm su Matteo Porru in onda su RaiPlay

Leggi su Tpi.it

Susbarca, l’intensosu, talentuoso ragazzo (23 anni) pluripremiato autore di numerosi romanzi. Sarà disponibile sulla nota piattaforma streaming della Rai a partide dal 28 gennaio.Un racconto corale, arioso e intimo che intreccia le testimonianze di parenti, medici, amici, insegnanti di scuola e di volo per descrivere il ragazzo oltre il prodigio, la speranza oltre il dolore, le stelle oltre il buio dei reparti doveo è stato per anni ricoverato.«“” è un intensoche fa emergere l’importanza della volontà, delle relazioni familiari e umane – commenta Maurizio Imbriale, direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali – Una narrativa di grande impatto e di speranza che si sofferma sulla delicatezza dei gesti e dei sentimenti e arriva dritta al cuore del pubblico, per dimostrare che anche di fronte alle difficoltà si può spiccare il volo e abbracciare il successo della vita».