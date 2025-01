Laverita.info - Ecco lo ius scholae: studente filippino sgozzato da egiziano

Leggi su Laverita.info

Non bastano gli assalti alle forze dell’ordine, l’accoglienza a tutti i costi mostra il suo meglio anche a scuola e un ragazzo finisce all’ospedale in gravi condizioni. Le lezioni in cambio di cittadinanza non sono un criterio.